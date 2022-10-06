Бастрыкин: в России 290 тыс. сирот старше 14 лет, нуждающихся в жилье

Почти 300 тысячам сирот в РФ нужно жильё, и их число ежегодно увеличивается, заявил глава СК России Александр Бастрыкин, и сообщил, что взял ситуацию под личный контроль.

"На 1 января в списках нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями значились более 288 тыс. сирот в возрасте от 14 лет и старше", — рассказал Бастрыкин в интервью ТАСС.

В качестве основных причин задержек с получением сиротами жилья он назвал бюрократию, волокиту и равнодушие чиновников.