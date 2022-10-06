Почти 300 тысячам сирот в РФ нужно жильё, и их число ежегодно увеличивается, заявил глава СК России Александр Бастрыкин, и сообщил, что взял ситуацию под личный контроль.
"На 1 января в списках нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями значились более 288 тыс. сирот в возрасте от 14 лет и старше", — рассказал Бастрыкин в интервью ТАСС.
В качестве основных причин задержек с получением сиротами жилья он назвал бюрократию, волокиту и равнодушие чиновников.
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