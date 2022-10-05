Психолог: страдания эмигрировавших людей сопоставимы с утратой близкого человека

Психолог Людмила Полянова в беседе с Pravda.Ru рассказала, с какими сложностями сталкиваются люди, эмигрировавшие в другие страны.

Эксперт согласилась, что эмиграцию можно сравнить с утратой близкого человека.

"Потому что если теряет человек родину, он теряет корни, он теряет привычный образ жизни, стабильность, уверенность и попадает в ситуацию нестабильности, неопределенности. Это всегда большой стресс. Потом, мы знаем по истории, по литературе, что еще ни один человек в эмиграции не был счастлив. И вот это щемящее чувство ностальгии — это такая притупленная боль на протяжении всех лет проживания на чужбине", — объяснила Полянова.

Психолог напомнила известную русскую поговорку, что "Дома и стены помогают", особенно актуальную сегодня. Она заметила, что нельзя решаться на такие кардинальные перемены, как отъезд за границу, в состоянии паники, потому что в этом паническом состоянии, когда ещё не произошёл процесс анализа, не построена перспектива будущего, человек очень часто совершает ошибки. Именно это можно наблюдать сегодня, когда молодые мужчины и целые семьи под влиянием импульса и паники, не раздумывая, покидают родину.

Психолог подчеркнула, что даже те люди, которые давно хотели уехать и которые легко приспосабливаются к любым условиям, нигде не найдут сегодня размеренную и сытую жизнь, ради которой мечтали уехать за границу. Спокойствия сегодня мы не наблюдаем нигде, добавила специалист, и это только способствует повышению тревожности.

А тем, кто эмигрировал и чувствует себя в другой стране плохо, психолог посоветовала просто "вернуться на родину и успокоиться".