Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
США считают, что убийство Дарьи Дугиной санкционировали власти Украины
Прилепин об экипировке мобилизованных: "Обнять и плакать или намочить и сжечь"
"Отважные" ВС РФ заявили, что Абдурахманов опозорил Лапина своим письмом
Химик Муханов о Нобелевской премии по химии: можно получать новые материалы
Бой у Авдеевки: "Рапиры" ополченцев бьют по укрепрайонам боевиков ВСУ
Белый дом разочарован: ОПЕК+ встала на сторону России
Боррель: Евросоюз готов к дипломатическому решению по Украине
Комроты "Басмач" об обороне Лимана: "Ребята работали на износ, чтобы удержать"
В Харьковской области уничтожен 23-летний ирландский наёмник

Психолог: страдания эмигрировавших людей сопоставимы с утратой близкого человека

Общество

Психолог Людмила Полянова в беседе с Pravda.Ru рассказала, с какими сложностями сталкиваются люди, эмигрировавшие в другие страны.

Психолог: страдания эмигрировавших людей сопоставимы с утратой близкого человека

Эксперт согласилась, что эмиграцию можно сравнить с утратой близкого человека.

"Потому что если теряет человек родину, он теряет корни, он теряет привычный образ жизни, стабильность, уверенность и попадает в ситуацию нестабильности, неопределенности. Это всегда большой стресс. Потом, мы знаем по истории, по литературе, что еще ни один человек в эмиграции не был счастлив. И вот это щемящее чувство ностальгии — это такая притупленная боль на протяжении всех лет проживания на чужбине", — объяснила Полянова.

Психолог напомнила известную русскую поговорку, что "Дома и стены помогают", особенно актуальную сегодня. Она заметила, что нельзя решаться на такие кардинальные перемены, как отъезд за границу, в состоянии паники, потому что в этом паническом состоянии, когда ещё не произошёл процесс анализа, не построена перспектива будущего, человек очень часто совершает ошибки. Именно это можно наблюдать сегодня, когда молодые мужчины и целые семьи под влиянием импульса и паники, не раздумывая, покидают родину.

Психолог подчеркнула, что даже те люди, которые давно хотели уехать и которые легко приспосабливаются к любым условиям, нигде не найдут сегодня размеренную и сытую жизнь, ради которой мечтали уехать за границу. Спокойствия сегодня мы не наблюдаем нигде, добавила специалист, и это только способствует повышению тревожности.

А тем, кто эмигрировал и чувствует себя в другой стране плохо, психолог посоветовала просто "вернуться на родину и успокоиться".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Наталия Красовская
Популярное
Силовые структуры
Генерал Картаполов призвал прекратить врать о ситуации в зоне СВО на Украине

Генерал Картаполов призвал прекратить враньё о ходе СВО, поскольку это может привести к потере кредита доверия граждан РФ.

Генерал Картаполов призвал прекратить врать о ситуации в зоне СВО на Украине
Пугачёва ответила недоброжелателям: "Были холопами, стали рабами"
Общество
Пугачёва ответила недоброжелателям: "Были холопами, стали рабами"
Силовые структуры
Военкор Руденко сообщил, что войска ВС РФ впервые применили новейшее вооружение
Силовые структуры
Дроны-камикадзе взорвали казарму бригады ВСУ под Киевом
Сергей Лебедев Миллионы тонн биоресурсов нелегально выкачиваются в России каждый год Сергей Лебедев Ольга Лебедева Установка "не нагнетайте" грозит аукнуться харьковским сценарием на Херсонском направлении Ольга Лебедева Любовь Степушова ВС РФ готовят наступление: зайдут со стороны Белгорода, Крыма и Белоруссии Любовь Степушова
Политика. Новости и аналитика
Путин не готовит новое обращение к нации, заявил Песков
Наука и техника
Военный оптик рассказал о природе световых столбов по всей РФ: это не "Пересвет"
FT: Украине нужно провести генеральное сражение на юге до наступления зимы
Мир. Новости мира
FT: Украине нужно провести генеральное сражение на юге до наступления зимы
Последние материалы
Прилепин об экипировке мобилизованных: "Обнять и плакать или намочить и сжечь"
"Отважные" ВС РФ заявили, что Абдурахманов опозорил Лапина своим письмом
Химик Муханов о Нобелевской премии по химии: можно получать новые материалы
Бой у Авдеевки: "Рапиры" ополченцев бьют по укрепрайонам боевиков ВСУ
Белый дом разочарован: ОПЕК+ встала на сторону России
Боррель: Евросоюз готов к дипломатическому решению по Украине
Кадыров внесён в Книгу рекордов России, как самый "засанкционированный" человек
Комроты "Басмач" об обороне Лимана: "Ребята работали на износ, чтобы удержать"
В Харьковской области уничтожен 23-летний ирландский наёмник
Армия России разбила подразделения иностранных наёмников в ДНР и Харькове
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников