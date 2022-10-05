Губернатор Курской области Роман Старовойт поделился впечатлениями от посещения воинских частей, в которых содержатся мобилизованные граждане РФ.
От отметил, что сейчас в области подходит к концу процесс формирования частей территориальной обороны. Старовойт удивился состоянию учебных частей Министерства обороны РФ.
"Руинированная столовая, разбитые и ржавые душевые, отсутствие кроватей, а те, которые есть, убитые. Нехватка обмундирования, плац как после бомбёжки", — раскритиковал он обстановку.
При этом глава подчеркнул, что у мобилизованных имеется необходимая техника и оружие, которые помогут вспомнить и потренировать боевые навыки.
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