Глава Курской области Старовойт раскритиковал условия содержания мобилизованных

Губернатор Курской области Роман Старовойт поделился впечатлениями от посещения воинских частей, в которых содержатся мобилизованные граждане РФ.

От отметил, что сейчас в области подходит к концу процесс формирования частей территориальной обороны. Старовойт удивился состоянию учебных частей Министерства обороны РФ.

"Руинированная столовая, разбитые и ржавые душевые, отсутствие кроватей, а те, которые есть, убитые. Нехватка обмундирования, плац как после бомбёжки", — раскритиковал он обстановку.

При этом глава подчеркнул, что у мобилизованных имеется необходимая техника и оружие, которые помогут вспомнить и потренировать боевые навыки.