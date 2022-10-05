Губернатор ХМАО Наталья Комарова в ходе заседания призывной комиссии рассказала, что мобилизованные из Югры сейчас проходят подготовку в учебках Екатеринбурга, Свердловской и Омской областей.
Как уточняет muksun.fm, именно в Елани Свердловской области была зафиксирована троих мобилизованных мужчин. Ранее сообщалось, что причиной смерти одного из них стал сердечный приступ, второго — цирроз печени, а третий решил сам свести счёты с жизнью, покончив с собой.
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