У города Омск в ближайшем будущем появится два города-побратима: столица Белоруссии и Гомель.
"В ближайшей перспективе планируется установить побратимские отношения с городами Минск и Гомель. В 2013 году с этими городами были установлены партнерские отношения", — пишет gorod55.ru.
Отмечается, что на данный момент таких городов у Омска семь.
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