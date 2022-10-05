У Омска появится два города-побратима: Минск и Гомель

У города Омск в ближайшем будущем появится два города-побратима: столица Белоруссии и Гомель.

"В ближайшей перспективе планируется установить побратимские отношения с городами Минск и Гомель. В 2013 году с этими городами были установлены партнерские отношения", — пишет gorod55.ru.

Отмечается, что на данный момент таких городов у Омска семь.