Собчак о советах Певцова мобилизованным: "Дмитрий Анатольевич, в окоп, в окоп"

Ксению Собчак возмутила речь актёра Дмитрия Певцова, который объяснил мобилизованным, за что им нужно идти воевать.

Журналистка считает, что Певцов должен своим примером показать молодым людям важность участия в спецоперации на Украине.

Народный артист России и депутат Госдумы выступил перед призывниками на СВО. Он отметил, что в армии их ждут священники. Актёр отметил, что Россия противостоит силам зла, чтобы в РФ не было родителя номер 1 и родителя номер 2.

Собчак не оценила такие наставления.

"Это какой же цинизм, а? Такие вещи можно произносить только когда сам идёшь на фронт с этими ребятами, а не в дорогом кашемировом костюме в уютной Москве. Дмитрий Анатольевич, в окоп, в окоп", — написала журналистка в своём микроблоге.

Ранее сообщалось, что рэпер Тимати решил отдохнуть в Узбекистане во время частичной мобилизации.