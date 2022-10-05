Хаминский: незнакомый номер телефона должен сигнализировать об опасности

Председатель совета директоров Научно-диагностического центра клинической психотерапии Александр Хаминский рассказал, как защитить банковскую карту от телефонных мошенников.

По его словам, во время подозрительного разговора можно попытаться узнать, кто и зачем звонит. При этом он добавил, что вдаваться в подробности, а также произносить слова "да" или "нет" категорически нельзя.

"Любой незнакомый номер должен вам сигнализировать "Опасно!" — приводит ФАН слова эксперта.

Как пояснил Хаминский, сотрудники финансовых организаций никогда не звонят клиентам с номеров, которые начинаются с цифры девять. Поэтому в случае беседы с такими "представителями банка" лучшим решением будет прекратить разговор, убеждён специалист.

Он призвал не пытаться "переиграть" мошенника, ведь есть вероятность попасть в базу "тёплых клиентов". Хаминский отметил, что при таком сценарии звонки с неизвестных номеров участятся.

Ранее сообщалось, что сотрудница Уральского отделения РАН перевела злоумышленнику, представившемуся сотрудником ЦБ РФ, почти полмиллиона рублей.