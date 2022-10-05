Многие из получивших повестки россиян направляются в военторги, потому специалисты посоветовали, что стоит взять мобилизованным на призывной пункт.
В министерстве обороны РФ не раз подчеркивали, чтоб призванных обеспечат всем необходимым на время службы. Тем не менее, для собственного удобства можно взять с собой дополнительные личные вещи. Это могут быть несколько предметов личной гигиены, набор термобелья и химическое устройство для обогрева.
Также не запрещается иметь с собой собственную экипировку, но в военном ведомстве предупредили, что стоит брать лишь самое необходимое, в ином случае придётся носить с собой значительный вес, пишет издание "Вести Подмосковья".
Что касается мобильного телефона, это должна быть простая кнопочная модель без видеокамеры, так как смартфоны и любая съемка запрещены на территории воинской части.
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