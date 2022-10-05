В Хабаровском крае сотрудники завода "Усчан" успели спасти чёрно-белую касатку, которую выбросило на берег Охотского моря во время отлива.
К животному подплыли на лодках и поливали водой до прилива.
"Мужчины оставались с ней и поливали её водой весь день, пока животное не вернулось в море", — передаёт transsibinfo.com.
Только когда млекопитающее вместе с приливом ушло в море, её спасители направились на берег.
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