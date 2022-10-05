В Хабаровском крае спасли чёрно-белую косатку, которая выбросилась на берег

В Хабаровском крае сотрудники завода "Усчан" успели спасти чёрно-белую касатку, которую выбросило на берег Охотского моря во время отлива.

К животному подплыли на лодках и поливали водой до прилива.

"Мужчины оставались с ней и поливали её водой весь день, пока животное не вернулось в море", — передаёт transsibinfo.com.

Только когда млекопитающее вместе с приливом ушло в море, её спасители направились на берег.