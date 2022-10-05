Первое место в топ-жалобах туристов значится "обман" со стороны отелей, сообщили в сервисе Туту. ру.
Так, путешественники выбирают место, где остановиться по фото, но на деле оказывается, что номера гораздо хуже, чем на картинках.
"33 процента респондентов сталкивались с ситуацией, когда отель в реальности выглядел хуже, чем на картинках", — цитирует результаты исследования аналитиков РИА Новости.
На втором месте "жертвы овербукинга", а замыкают топ и вовсе вопиющие случаи, когда туристы приезжают по адресу, а гостиницы там нет.
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