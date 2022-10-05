Нарышкин: школам нужно перейти к единому курсу российской и всеобщей истории

Директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин предложил перевести школы на единый интегрированный курс истории.

"Рассмотреть переход от недостаточно синхронизированных на сегодняшний день курсов "История России" и "Всеобщая история" к единому "интегрированному" курсу истории", — пояснил Нарышкин в колонке для "Российской газеты".

Он подчеркнул, что при этом, материал двух действующих учебников необходимо сохранить в полном объёме.