Директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин предложил перевести школы на единый интегрированный курс истории.
"Рассмотреть переход от недостаточно синхронизированных на сегодняшний день курсов "История России" и "Всеобщая история" к единому "интегрированному" курсу истории", — пояснил Нарышкин в колонке для "Российской газеты".
Он подчеркнул, что при этом, материал двух действующих учебников необходимо сохранить в полном объёме.
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