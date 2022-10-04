Пенсионерка из Каширы выиграла суд против медиков, признавших её сумасшедшей

70-летняя жительница Ожерелья Нина Люгина сумела доказать в суде, что она не сумасшедшая. Такой диагноз женщине заочно поставили врачи.

Женщина узнала о своей болезни случайно, когда обратилась за помощью в полицию, однако в помощи ей отказали, сославшись на то, что она стоит на учёте в психиатрическом диспансере с диагнозом "расстройство личности".

Ранее сообщалось, что заблудившаяся в лесу пенсионерка полтора месяца выживала в хижине.

Люгина действительно выяснила, что в её амбулаторной карте стоит серьёзный диагноз.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня", чтобы вернуть себе дееспособность, пенсионерка обратилась в Каширский городской суд, предоставив результаты двух судебно-психиатрических экспертиз. Специалисты не нашли у женщины психиатрических отклонений.

Суд полностью удовлетворил иск Люгиной. Диагноз "расстройство личности" был признан ошибочным.