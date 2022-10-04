70-летняя жительница Ожерелья Нина Люгина сумела доказать в суде, что она не сумасшедшая. Такой диагноз женщине заочно поставили врачи.
Женщина узнала о своей болезни случайно, когда обратилась за помощью в полицию, однако в помощи ей отказали, сославшись на то, что она стоит на учёте в психиатрическом диспансере с диагнозом "расстройство личности".
Ранее сообщалось, что заблудившаяся в лесу пенсионерка полтора месяца выживала в хижине.
Люгина действительно выяснила, что в её амбулаторной карте стоит серьёзный диагноз.
Как сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня", чтобы вернуть себе дееспособность, пенсионерка обратилась в Каширский городской суд, предоставив результаты двух судебно-психиатрических экспертиз. Специалисты не нашли у женщины психиатрических отклонений.
Суд полностью удовлетворил иск Люгиной. Диагноз "расстройство личности" был признан ошибочным.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Алла Пугачёва в резкой форме ответила на нападки хейтеров. Певица считает, что россияне превратились из холопов в рабов.