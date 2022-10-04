Белгородец предлагает услуги по строительству погреба для выживания

Житель Белгорода разместил на городском сайте объявлений необычную услугу — мужчина предлагает всем желающим помочь со строительством погреба для выживания.

Предприимчивый горожанин обещает, что его строение выдержит любые катаклизмы: любые сбои, дефицит электроэнергии и даже атаку вирусов, пишет bel.ru.

Чудо-погреб будет оснащён генератором, аккумулятором, печью, видеонаблюдением и солнечными панелями, и обойдётся своему владельцу в сумму от 100 тысяч рублей.

Как будет выглядеть погреб для выживания, зависит только от желания заказчика — это может быть отдельное здание, пристройка к дому или переоборудованное помещение.