Житель Белгорода разместил на городском сайте объявлений необычную услугу — мужчина предлагает всем желающим помочь со строительством погреба для выживания.
Предприимчивый горожанин обещает, что его строение выдержит любые катаклизмы: любые сбои, дефицит электроэнергии и даже атаку вирусов, пишет bel.ru.
Чудо-погреб будет оснащён генератором, аккумулятором, печью, видеонаблюдением и солнечными панелями, и обойдётся своему владельцу в сумму от 100 тысяч рублей.
Как будет выглядеть погреб для выживания, зависит только от желания заказчика — это может быть отдельное здание, пристройка к дому или переоборудованное помещение.
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