Юрист: жалобу по частичной мобилизации проще и эффективнее подать онлайн

По словам юриста Анастасии Биляловой, намного проще, быстрее и эффективнее подать онлайн жалобу, касающуюся частичной мобилизации.

Эксперт отметила, что в этом случае обращение будет рассмотрено быстрее, чем при личном визите, а риск человеческого фактора снижается.

"Подача онлайн снимает риски человеческого фактора с нарушениями законодательства на местах: проще оспорить решение о призыве заранее, чем потом возвращать человека обратно", — сказала Билялова в беседе с "Москвой 24".

По мнению депутата Светланы Бессараб, обжалование ошибочного призыва по частичной мобилизации через интернет, на портале "Госуслуг", помогает исключить непонимание и ошибки, и делает весь процесс открытым. Парламентарий напомнила, что в случае возникновения ошибки относительно частичной мобилизации у каждого россиянина есть возможность получить реагирование на свою проблему на самом верху.