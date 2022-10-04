В Башкирии росгвардецы задержали рвавшегося в школу мужчину

Неизвестный пытался со скандалом проникнуть в уфимскую школу № 4, однако его задержали представители Росгвардии, оперативно прибывшие по сигналу тревожной кнопки.

Охранники российских школ стали вести себя более настороженно после трагедии в Ижевске, где злоумышленник отрыл стрельбу по школьниками и персоналу учебного заведения.

По информации издания mkset.ru, гражданин был нетрезв и вступил в конфликт с персоналом учебного заведения, пытаясь прорваться на территорию школы.

Охранник школы расценил ситуацию как потенциально опасную и вызвал росгвардейцев, которые утихомирили дебошира.

Мужчину передали полиции. Выяснилось, что скандалист является отцом одного из учеников среднеобразовательной школы № 4.