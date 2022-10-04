Имя российского оппозиционера Максима Каца пополнило списки сайта "Миротворец". Украина расценила деятельность политика как "пропаганду российско-фашистского нацизма и шовинизма".
Доказательством "преступлений" Каца стали скриншоты его постов в социальных сетях, в которых он говорит, что оппозиция РФ ничего не должна украинцам, и пишет об обстрелах Донецка.
Политик провинился ещё и тем, что призвал финское правительство открыть границы для россиян с любыми визами.
"Граждане РФ хотят спастись от мобилизации и улететь из ваших аэропортов в страны, готовые их легально принять", — объяснял свою позицию Кац.
Такие призывы на Украине расценили как "акты гуманитарной агрессии против Украины".
* Максим Кац объявлен в России "иностранным агентом".
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