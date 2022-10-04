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Глава Калужской области о взрывах в Калуге: Сверхзвуковые полёты осуществляются

Общество

Губернатор региона Владислав Шапша объяснил, почему в Калуге раздаются звуки, похожие на взрывы.

Глава Калужской области отметил, что, по предварительным данным, громкие взрывы, напугавшие население, являются всего лишь полётом сверхзвукового самолёта над Калугой.

"Никаких критических вещей здесь нет. Специальные службы, в том числе МЧС, контролируют ситуацию. Предварительно, это пролёт самолёта. Такое бывает, когда сверхзвуковые полёты осуществляются. Поводов для беспокойства нет", — цитирует слова руководителя региона издание "Подъём".

Ранее жители Калуги встревожились из-за того, что в областном центре "три раза за 5 минут бахнуло на весь город". Звуки сопровождались дребезжанием окон в домах.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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