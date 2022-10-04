Депутат Бессараб призвала доработать идею интернет-поиска госпитализаций

Депутат Госдумы Светлана Бессараб оценила идею создания в РФ интернет-ресурса, при помощи которого можно будет находить данные о госпитализированных.

Парламентарий считает, что для упрощения поиска нужно объединить сайты медучреждений, чтобы близким не приходилось "обзванивать все больницы" для нахождения родственника.

"Но всё, что касается каких-то дополнительных систем оповещения родственников, — сегодня они действуют. Если кто-то попадает больницу и находится в сознании, то обязательно его родственникам по желанию пациента сообщают об этом", — напомнила Бессараб в беседе с RT.

Однако депутат обратила внимание, что обнародование сведений о госпитализациях, с другой стороны, является нарушением врачебной тайны.

Парламентарий подчеркнула, что у каждого человека есть право на приватность и на то, чтобы о его состоянии знал лишь самый близкий родственник.

"На мой взгляд, над этой инициативой стоит очень потрудиться", — заключила Бессараб.

Ранее депутатом Василием Власовым было предложено сформировать интернет-ресурс для поиска сведений о госпитализированных гражданах.