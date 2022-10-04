Глава исполнительного комитета "Единой России" в Сахалинской области Михаил Шувалов сообщил, что власти в ближайшее время передадут семьям мобилизованных граждан по пять килограммов рыбы.
"На регион выделено около девяти тонн свежемороженой рыбы", — подчеркнул чиновник, слова которого приводит Sakh.com.
По информации политика, местные жители получат пять-шесть килограммов камбалы, минтая и кеты. За доставку еды отвечают 180 волонтёров, добавил единоросс.
Как напомнил Шувалов, проект "Доступная рыба" существует в регионе несколько лет.
Ранее власти Тувы решили дать родственникам граждан, которые отправились на фронт, живых баранов. Об этом написали на официальном сайте правительства региона.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские боевики пересекли административную границу Луганской Народной Республики и закрепились в направлении населенного пункта Лисичанск.