В Сахалинской области родственники мобилизованных россиян получат рыбу

Глава исполнительного комитета "Единой России" в Сахалинской области Михаил Шувалов сообщил, что власти в ближайшее время передадут семьям мобилизованных граждан по пять килограммов рыбы.

"На регион выделено около девяти тонн свежемороженой рыбы", — подчеркнул чиновник, слова которого приводит Sakh.com.

По информации политика, местные жители получат пять-шесть килограммов камбалы, минтая и кеты. За доставку еды отвечают 180 волонтёров, добавил единоросс.

Как напомнил Шувалов, проект "Доступная рыба" существует в регионе несколько лет.

Ранее власти Тувы решили дать родственникам граждан, которые отправились на фронт, живых баранов. Об этом написали на официальном сайте правительства региона.