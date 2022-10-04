Экс-узник казематов СБУ Логунов: "Освободим Землю от паскудства"

Референдумы в бывших регионах Украины должны были провести гораздо раньше, заявил самый пожилой политический узник СБУ Мехти Логунов. По его словам, в "застенки" украинской системы он попал за отказ участвовать в диверсии против ГРУ России.

По словам Логунова, сейчас ему 88 лет, когда СБУ предложила устроить провокацию, мужчине исполнилось 83.

"Предполагалось, что соглашусь под угрозами сотрудничать с СБУ, — рассказал Логунов в беседе с argumenti.ru. — "Если вы будете сотрудничать с нами, то мы дадим Вам меньший срок и поместим в хорошую тюрьму". — На что я сказал: "А что, есть тюрьмы получше и похуже?"

По словам экс-узника, он провёл в СИЗО 1231 сутки из-за своих убеждений. Как подчеркнул Логунов, он видел, как киевский режим убивает мирных людей и уверен, что референдумы нужно было проводить гораздо раньше.

"Я видел убитых детей и людей. Я в тюрьме работал, фиксировал всё, что приходило ко мне: ФИО, адреса, должности. Это нельзя забыть! Никогда, — пояснил Логунов. — Мы освободим Землю от паскудства колониального Запада, смерть колониализму!"