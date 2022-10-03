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Слепаков о референдуме в Израиле: "Главное, чтобы Путин не узнал"

Общество

Юморист Семён Слепаков обратился к израильтянам с предупреждением о том, что русскоязычный город в Израиле могут привлечь Владимира Путина.

Звезда Comedy Club выступил с концертом в израильском городе Ашдод, где, согласно материалам википедии, самый большой процент русскоязычного населения в Израиле. Слепаков считает, что этот факт должен насторожить жителей города.

"Главное, чтобы Путин не узнал, а то проведёт референдум", — сказал Слепаков во время выступления.

Кадры с концерта он разместил в своём микроблоге.

Слепаков уехал в Израиль после начала спецоперации на Украине.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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