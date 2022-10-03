Юморист Семён Слепаков обратился к израильтянам с предупреждением о том, что русскоязычный город в Израиле могут привлечь Владимира Путина.
Звезда Comedy Club выступил с концертом в израильском городе Ашдод, где, согласно материалам википедии, самый большой процент русскоязычного населения в Израиле. Слепаков считает, что этот факт должен насторожить жителей города.
"Главное, чтобы Путин не узнал, а то проведёт референдум", — сказал Слепаков во время выступления.
Кадры с концерта он разместил в своём микроблоге.
Слепаков уехал в Израиль после начала спецоперации на Украине.
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