Медведев о заявлении Илона Маска: "Рано расшифровался Юстас"

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев поприветствовал слова американского миллиардера Илона Маска о принадлежности Крыма и способах достижения мира между Украиной и Россией.

Бывший президент РФ назвал изобретателя США молодцом.

"Достоин присвоения внеочередного офицерского звания. Правда, рано расшифровался Юстас", — написал Медведев в своём микроблоге.

Российский политик предположил, что следующим заявлением Маска станет ещё более смелое утверждение.

"Следующий пост выдаст что-то типа "Ukraine is an artificial state", — поделился своими мыслями Медведев, что переводится как: "Украина — искусственное государство".

Ранее Илон Маск призвал признать полуостров Крым частью Российской Федерации.