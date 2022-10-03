Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев поприветствовал слова американского миллиардера Илона Маска о принадлежности Крыма и способах достижения мира между Украиной и Россией.
Бывший президент РФ назвал изобретателя США молодцом.
"Достоин присвоения внеочередного офицерского звания. Правда, рано расшифровался Юстас", — написал Медведев в своём микроблоге.
Российский политик предположил, что следующим заявлением Маска станет ещё более смелое утверждение.
"Следующий пост выдаст что-то типа "Ukraine is an artificial state", — поделился своими мыслями Медведев, что переводится как: "Украина — искусственное государство".
Ранее Илон Маск призвал признать полуостров Крым частью Российской Федерации.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские боевики пересекли административную границу Луганской Народной Республики и закрепились в направлении населенного пункта Лисичанск.