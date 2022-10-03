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Медведев о заявлении Илона Маска: "Рано расшифровался Юстас"

Общество

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев поприветствовал слова американского миллиардера Илона Маска о принадлежности Крыма и способах достижения мира между Украиной и Россией.

Бывший президент РФ назвал изобретателя США молодцом.

"Достоин присвоения внеочередного офицерского звания. Правда, рано расшифровался Юстас", — написал Медведев в своём микроблоге.

Российский политик предположил, что следующим заявлением Маска станет ещё более смелое утверждение.

"Следующий пост выдаст что-то типа "Ukraine is an artificial state", — поделился своими мыслями Медведев, что переводится как: "Украина — искусственное государство".

Ранее Илон Маск призвал признать полуостров Крым частью Российской Федерации.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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