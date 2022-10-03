Дочь Беглова может зарабатывать на мобилизованных

В Петербурге повышен спрос на услуги нотариусов — сотни горожан торопятся оформить доверенности на собственность для своих близких, прежде чем отправятся по месту службы. Нотариусов с иронией назвали "истинными бенефициарами" частичной мобилизации в России — в первые дни спрос на юридическое сопровождение в Петербурге подскочил приблизительно в семь раз, а в среднем по России — на 90%.

С 3 октября нотариусы стали проводить выездные приемы и на мобилизационных пунктах — по словам спикера ЗакСа Александра Бельского, их организовали по просьбе резервистов, которые хотят решить все вопросы с документами и нуждаются в квалифицированной помощи юристов.

Кто именно из нотариусов будет работать там — неизвестно, однако ранее появлялась информация, что нотариальными услугами занимается одна из дочерей губернатора Юлия Белова — она сдала квалификационный экзамен в 2018 году, когда Александр Беглов получил назначение в Петербург в качестве временно исполняющего обязанности губернатора. Нельзя исключать, что именно ее компания окажется в числе тех, кто сумеет по максимуму заработать на мобилизованных, найдя многочисленных клиентов прямо на призывных пунктах.

Учитывая, что супругу губернатора Петербурга Наталью Беглову включили в санкционный список из-за "подозрительной финансовой активности", сам Беглов, вероятно, уже воспользовался нотариальной помощью, чтобы вывести свои активы из-под удара американских санкций, испугавшись за свое благосостояние — такой информацией делились источники популярных городских Telegram-каналов и блогеров.