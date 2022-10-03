Провожающий товарища на СВО назвал уклоняющихся от мобилизации крысами

Объявленная Владимиром Путиным частичная мобилизация вызвала волну обсуждения. Многие мужчины призывного возраста в срочном порядке покидают страну, чтобы не получать повестки. Молодой человек, провожающий товарища на службу, высказал своё мнение по данному поводу.

"Все ждем этих повесток, потому что непонятно, идёт много вопросов к самим органам власти, как вообще нужно идти, как не нужно идти. <…> Многие люди нашего возраста, от 25 до 35 лет, у нас всех есть долговые обязательства, никто не может нам ответить, что вообще в дальнейшем с этим будет. А так, придёт повестка — все пойдём", — сказал он в беседе с изданием Телеканал "360".

Тех, кто уклоняется от мобилизации, молодой человек назвал "крысами, бегущими с тонущего корабля", ведь здравомыслящий человек так не поступит. Свою точку зрения он объяснил следующим образом: "Если мы туда не пойдем — они сюда придут. Тогда будет плохо нам".