В связи с объявленной частичной мобилизацией у россиян стали появляться вопросы о призыве граждан с категорией "В". Юрист Анастасия Билялова рассказала, почему ограниченно годные к военной службе от неё не освобождаются.
"Указы президента РФ от 21 сентября 2022 года № 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации" и от 24 сентября 2022 года № 664 "О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации" также не содержат положений об освобождении от мобилизации ограниченно годных к военной службе, если нет иных оснований для отсрочки или освобождения", — пояснила юрист для издания Москва 24.
Билялова напомнила гражданам, что отсрочка по категории "В" не предусмотрена (ст. 18 Федерального закона № 31 "О мобилизационной подготовке").
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