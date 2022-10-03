Хабиров намекнул на появление проблем в Башкирии: "Готовимся к сложностям"

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров заявил, что главной задачей правительства является обеспечение социальной и экономической стабильности в регионе. По его словам, в ближайшее время чиновники столкнутся с некоторыми трудностями.

"Я прошу внимательно анализировать наши расходные обязательства. Нам надо готовиться к определённым сложностям", — цитирует слова Хабирова mkset.ru.

Политик подчеркнул, что администрация Башкирии будет продолжать оказывать поддержку мобилизованным и их семьям.