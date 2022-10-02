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Садальский о просьбе Михалкова не призывать артистов: Им миллионы выделили

Общество

Станислава Садальского возмутил призыв Никиты Михалкова освободить от частичной мобилизации кинематографистов, участвующих в проектах, созданных за государственный счёт.

Садальский о просьбе Михалкова не призывать артистов: Им миллионы выделили

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" негативно высказался о качестве кинопродукта, который имеет бюджетное финансирование.

"На то фуфло, которое льётся на экраны, деньги из бюджета, мне кажется, можно выделить только за безумный откат", — выразил своё мнение заслуженный артист РСФСР.

Садальский не понимает, почему сотрудники киноиндустрии так важны для страны.

"Работа кинематографа важнее же, чем токаря, чем хлебороба, учителя, продавца, пекаря, повара и т. д. Как же им не дать отсрочку. Им же миллионы государство выделило на столь важную миссию", — написал актёр в своём микроблоге.

Артиста также поражает то, что "мобилизованные за свой счёт покупают необходимое" для отправки на спецоперацию на Украине.

Ранее правозащитница Екатерина Гордон возмутилась тем, что на фронт гонят "голодного мужика без оружия".

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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