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Экс-помощница спикера ГД высказалась жёстче Кадырова: "Прекратите врать людям!"

Общество

Основательница сетевого издания Daily Storm Анастасия Кашеварова, в недавнем прошлом — пресс-секретарь спикера ГД Вячеслава Володина, поддержала главу Чечни Рамзана Кадырова, всколыхнувшего информпространство (да и всё общество) нелицеприятной правдой в адрес российских военачальников.

"Он начал борьбу с дураками, потому что в мирное время — это не особо заметно, а в военное из-за них гибнут люди.<…> Те, кто совершил кровавую ошибку — должен быть наказан, те, кто этому позволил совершиться — пусть имеют смелость и уходят в отставку.", — написала в своём Telegram журналистка и, в свою очередь, адресовала ряд нелицеприятных, но справедливых вопросов руководству военного ведомства России.

 

"Открытое письмо" Кашеваровой поддержал Семён Пегов (канал WarGonzo), отметивший, что нынешние военачальники застряли в тактике двадцатилетней давности:

"… воевать так в современных реалиях нельзя и невозможно. Это было понятно уже спустя две недели после начала СВО. И генералам — всем, имевшим к этому отношение — нужно было честно это признать. Новое поколение командиров — есть. Крутое, обтесавшееся, креативное. Байкот, Ветер, Колыма, Малой — это только начало списка. Среди Русской Армии их много. Нужно просто дать им работать", — написал Пегов.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
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