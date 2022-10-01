Доктор Мясников дал совет россиянам: "Главное — вовремя не застрелиться!"

Доктор Александр Мясников сравнил жизнь россиян с крышкой пороховой бочки с тлеющим фитилём.

Уметь сохранять спокойствие медик назвал необходимым условием выживания.

"Мы ради самих себя должны мобилизовать свои силы, не поддаваться паническому настроению и депрессии", — написал телеведущий в своём микроблоге.

Мясников рассказал историю, приписываемую Никите Хрущёву, который поведал о том, как оказался в окружении.

"Мой друг, генерал Иванов, застрелился. А я — нет, и чудом мы спаслись! Вот теперь страной руковожу! Так что главное в нашей жизни — вовремя не застрелиться!" — цитирует рассказ первого секретаря ЦК КПСС врач.

Теледоктор привёл слова и другого исторического персонажа по имени Жорж Дантон, которому приписывают фразу: "Родину нельзя унести с собой на подошвах своих сапог". Эти слова французский революционер произнёс, когда его уговаривали бежать от казни.

Ранее Александр Мясников высказался о смерти дочери идеолога "русского мира" Александра Дугина.