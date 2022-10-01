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Екатерина Гордон возмущена тем, что на фронт гонят "голодного мужика без оружия"

Общество

Екатерина Гордон поддержала раскритиковавших Минобороны РФ Рамзана Кадырова и Евгения Пригожина.

Екатерина Гордон возмущена тем, что на фронт гонят "голодного мужика без оружия"

Правозащитница откликнулась на жалобы жён и матерей по поводу того, что мобилизованных отправляют на спецоперацию на Украине без должной подготовки и с плохой экипировкой. Она считает, что таким образом мужчин обрекают на гибель.

"Отправлять на фронт голодного мужика без оружия — это отправлять его умирать", — выразила своё возмущение правозащитница.

Гордон обрушилась с критикой на представителей Минобороны РФ

"Те генералы, которые не могут оснастить и обучить, должны поднять свои …. и пойти к Путину и ему сообщить, а не молчать, наблюдая, как гибнут в котле чьи-то дети", — написала юрист в своём микроблоге.

Гордон считает, что представителям военного командования нужно подвергать опасности и своих наследников.

"Пусть они берут своих детей и валят на передовую", — выразила своё мнение Екатерина.

Гордон пообещала помогать матерям военнослужащих.

"Я буду кричать с вами, а не делать вид, что всё отлично, махая флажком на концерте", — заявила юрист.

Ранее Гордон показался неравноценным обмен пленными между Россией и Украиной.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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