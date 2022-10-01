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Экс-редактор Первого канала Овсянникова совершила побег из-под домашнего ареста

Общество

Экс-супруг бывшего редактора Первого канала Марины Овсянниковой рассказал, что она скрылась в неизвестном направлении, прихватив с собой дочь.

Экс-редактор Первого канала Овсянникова совершила побег из-под домашнего ареста

Сотрудник телеканала RT Игорь Овсянников рассказал, что его бывшая жена сбежала из-под домашнего ареста вместе с 11-летней дочерью.

Женщину, которая стала известна благодаря своему одиночному пикету в эфире программы "Время" на федеральном канале, поместили под домашний арест 11 августа. Такую меру пресечения она получила после своего выхода с пацифистскими лозунгами против спецоперации на Украине на Софийскую набережную в Москве.

Бывший муж Овсянниковой пытается лишить женщину родительских прав. Он подал иск в суд с требованием забрать у экс-супруги общих детей.

Ранее Экс-редактор Первого канала Овсянникова объяснила, что рассчитывала провести в тюрьме два-три года. 

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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