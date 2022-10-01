Пригожин: не видел, чтобы Усманов приносил пользу фронту

Бизнесмен Евгений Пригожин рассказал о своей поездке в Оренбургскую область. Его слова приводит пресс-служба компании "Конкорд".

Отвечая на вопрос журналистов издания "Накануне.ru" Пригожин рассказал, что заехал в город Орск с целью "расширения кругозора". Внимание Евгения Викторовича привлекли две вещи. Первая — семикилометровая очередь на казахской границе. Вторая — затхлый металлургический комбинат, долгое время принадлежавший Алишеру Усманову.

"С уверенностью могу сказать, что тот самый убитый комбинат, который, судя по всему, приносит ему [Усманову] кучу бабла, никоим образом не делает счастливыми жителей города", — заявил Пригожин.

Также бизнесмен отметил, что местных жителей до сих пор волнует вопрос результатов приватизации 90-х годов, так как в советское время Орск был не самым бедным городом страны.