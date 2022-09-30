Депутат Госдумы Колунов: торгующим бронежилетами спекулянтам будет дан бой

Депутат Госдумы Сергей Колунов решил провести мониторинг цен на бронежилеты. Он отметил, что в начале пандемии коронавируса спекулянты продавали медицинские маски в 10 раз дороже средней цены. Сейчас аналогичная ситуация наблюдается в отношении военной экипировки.

"При этом по завышенным ценам её предлагают не официальные дилеры, а перекупщики. В официальных торговых точках не всегда есть необходимые модели и размеры. Следует пресечь данную спекуляцию", — цитирует слова Колунова Радио 1.

По словам депутата, цены на бронежилеты на интернет-платформах завышены в несколько раз. Однако в Сети можно узнать всю историю о продавце и сделать соответствующие выводы, добавил Колунов.