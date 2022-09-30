Военный эксперт о расширении РФ: Политическая победа есть, военной — нет

Эксперт в области безопасности, военный аналитик Игорь Герасимов в беседе с Pravda.Ru объяснил, какие трудности ждут Россию после присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Герасимов назвал включение новых территорий в состав России маленькой политической победой.

Эксперт считает, что Украина не вернётся за стол переговоров, так как стране не дадут это сделать англосаксы.

Аналитик отметил, что не верит в то, что в ход пойдёт ядерное оружие.

"Допускаю применение только тактического ядерного оружия. Это для элемента устрашения. Это больше надо против Западной Украины и Польши применять", — выразил своё мнение Герасимов, отметив, что Запад на такое не пойдёт, "а Россия — тем более".

Военный эксперт уверен, что 30 сентября Россия завершила этап, который начался 24 февраля этого года.

"Этап завершили. А теперь мы в маленькой победе, но далеко не в лучшем положении находимся. Потому что у нас проблемы и в экономике. Понятно, нас всюду перекрыли и всюду нас стараются изгнать. На нас натравили всех, кого только можно. И друзей у нас очень мало", — объяснил аналитик.

Герасимов убеждён, что проблема РФ кроется в генералитете Министерства обороны, поэтому "надо генералов убирать".

"Нам нужна военная победа там. Политическую Владимир Владимирович сделал. Военной — нет. Есть успех. Этого недостаточно.

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