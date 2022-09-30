Шукшина беспокоится о взятом в полукольцо Красном Лимане: не лучший подарок

Актриса Мария Шукшина поделилась информацией о положении города Красный Лиман Донецкой области, находящемся в тактическом окружении ВСУ.

Заслуженная артистка РФ разместила в своём микроблоге текст, в котором выражается беспокойство по поводу ситуации под Красным Лиманом.

Автор сообщения говорит о необходимости деблокировать город, так как под удар попадает крупная агломерация — Северодонецк и Лисичанск.

"Оставить Лиман — это очередная потеря территории", — гласит сообщение.

В материале отмечается, что наступать всегда гораздо сложнее, чем обороняться. Подчёркивается, что потеря крупного населённого пункта — не лучший подарок к празднику по поводу присоединения к РФ новых территорий.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что Красном Лимане складывается тревожная ситуация, так как сейчас город находится в полукольце.