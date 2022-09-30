Власти Соликамска выплатят 150 тыс. рублей за нападение собаки на ребёнка

Прокуратура города Соликамска провела проверку после нападения безнадзорной собаки на 6-летнего ребёнка. Инцидент произошёл летом неподалёку от деревни Села. Животное напало на мальчика, повредило ему лицо и сломало нос.
В пресс-службе городской прокуратуры сообщили, что собака находилась без присмотра в общественном месте из-за бездействия администрации округа в решении вопроса отлова бездомных собак.
"После проверки прокурор направил в суд иск о взыскании компенсации морального вреда в пользу потерпевшего. Городской суд удовлетворил требования прокурора. Администрация Соликамского городского округа обязана выплатить ребенку 150 тыс. рублей", — передаёт properm.ru.
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