Власти Соликамска выплатят 150 тыс. рублей за нападение собаки на ребёнка

Прокуратура города Соликамска провела проверку после нападения безнадзорной собаки на 6-летнего ребёнка. Инцидент произошёл летом неподалёку от деревни Села. Животное напало на мальчика, повредило ему лицо и сломало нос.

В пресс-службе городской прокуратуры сообщили, что собака находилась без присмотра в общественном месте из-за бездействия администрации округа в решении вопроса отлова бездомных собак.

"После проверки прокурор направил в суд иск о взыскании компенсации морального вреда в пользу потерпевшего. Городской суд удовлетворил требования прокурора. Администрация Соликамского городского округа обязана выплатить ребенку 150 тыс. рублей", — передаёт properm.ru.