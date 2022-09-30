Юрист о наказании за неявку в военкомат по повестке: от штрафа до тюрьмы

Если гражданин получил повестку из военкомата по частичной мобилизации, он обязан туда прийти. Если мужчина этого не сделает, на него, в зависимости от обстоятельств, могут завести административное или уголовное дело. Об этом рассказала юрист Мария Спиридонова в разговоре с изданием "Москва 24".

Спиридонова пояснила, что за неявку по повестке с целью уточнения личных сведений, гражданину может быть выписан штраф от 500 до 3000 рублей по статье "Неисполнение обязанностей по воинскому учёту".

Если же вручённая повестка предусматривает участие в военных сборах, а гражданин долгое время не появляется в военкомате без уважительных причин, на него могут завести уголовное дело на основании статьи "Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы". Наказания по этой статье варьируются от штрафа до 200 тысяч рублей и принудительных работ сроком до двух лет, до полугодового ареста и лишения свободы на срок до 2 лет.

Положение гражданина-уклониста осложняется в период мобилизации либо военного положения, подчеркнула Спиридонова. В зависимости от продолжительности неявки мужчины в военкомат, ему может грозить от 5 до 10 лет лишения свободы.