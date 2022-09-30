Руководитель Приморского края Олег Кожемяко предложил ограничить продажу алкогольных напитков во время частичной мобилизации.
При этом власти планируют разрешить гражданам пить спиртное в заведениях общественного питания, отметили в СМИ. По данным журналистов, члены Заксобрания рассмотрят законопроект об этой мере третьего октября.
Как напомнили в vostokmedia.com, подобный запрет уже ввели в
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