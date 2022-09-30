Власти Приморского края намерены запретить продажу алкоголя во время мобилизации

Руководитель Приморского края Олег Кожемяко предложил ограничить продажу алкогольных напитков во время частичной мобилизации.

При этом власти планируют разрешить гражданам пить спиртное в заведениях общественного питания, отметили в СМИ. По данным журналистов, члены Заксобрания рассмотрят законопроект об этой мере третьего октября.

Как напомнили в vostokmedia.com, подобный запрет уже ввели в

Забайкальском крае,

Амурской области,

Тыве,

Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах.