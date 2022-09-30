Адвокат Краснов: граждан РФ не будут мобилизовывать сверх положенного плана

Каждый регион РФ имеет свой мобилизационный ресурс, в рамках которого необходимо призвать определённое количество человек. Об этом заявил адвокат Дмитрий Краснов.

В интервью Общественной Службе Новостей он отметил, что военные комиссариаты вряд ли начнут соревноваться по тому, кто больше людей мобилизует. По его словам, проблемы во время призыва на службу действительно возникают, ведь частичная мобилизация впервые проводится на территории РФ.

"Что-то сверх положенных цифр военкоматы не должны и не обязаны, так что теперь мобилизации в Бурятии и Туве не будет", — сказал эксперт.

Ранее власти Бурятии и Тувы отчитались о полном наборе призывников для отправки в зону проведения специальной военной операции.

21 сентября президент РФ Владимир Путин, выступая с обращением по поводу ситуации в Донбассе, объявил частичную мобилизацию. Как пояснил глава Минобороны России Сергей Шойгу, в общей сложности планируется призвать 300 тысяч резервистов.