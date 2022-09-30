Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заразился коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал представитель Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом Владимир Легойда.
По его данным, патриарх Кирилл не сможет в ближайшее время посетить мероприятия. Как отметил Легойда, руководителю РПЦ нужен постельный режим.
"Состояние святейшего патриарха Кирилла удовлетворительное", — добавил представитель церкви, слова которого приводят на её официальном сайте.
Ранее патриарх Кирилл призвал россиян к духовной мобилизации.
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