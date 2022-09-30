Адвокат Почуев: формально военкоматы могут призывать мужчин без боевого опыта

Согласно закону, призыву в рамках частичной мобилизации могут подлежать мужчины без опыта ведениях боевых действий и необходимой военной специальности. Об этом заявил адвокат Александр Почуев.

В интервью argumenti.ru он напомнил: министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что на службу будут призывать лишь тех граждан, которые подходят по возрасту, имеют военно-учётную специальность и обладают боевым опытом. Однако такой категории в российском законодательстве не существует, указал эксперт.

"Формально призывать в рамках мобилизации с точки зрения закона могут и лиц без необходимого опыта боевых действий и требуемой военной специальности", — подчеркнул Почуев.

При этом он призвал граждан РФ не паниковать в период проведения призывной кампании. Адвокат порекомендовал мужчинам, которые не попадают под частичную мобилизацию, собирать необходимые документы со всеми доказательствами и обращаться с ними в военные комиссариаты.

Ранее Шойгу заявлял, что в рамках частичной мобилизации планируется призвать 300 тысяч резервистов.