Руководитель центра "Метео" Александр Шувалов рассказал о погоде в Москве на выходных.
"В столице будет +15…+16 °С", — отметил эксперт, слова которого передаёт RT.
По информации собеседника издания, во время второй половины дня в воскресенье начнётся ливень. При этом похолодает до +12 °С, добавил специалист.
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