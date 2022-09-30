Метеоролог Шувалов заявил о дождливых выходных в Москве

Руководитель центра "Метео" Александр Шувалов рассказал о погоде в Москве на выходных.

"В столице будет +15…+16 °С", — отметил эксперт, слова которого передаёт RT.

По информации собеседника издания, во время второй половины дня в воскресенье начнётся ливень. При этом похолодает до +12 °С, добавил специалист.