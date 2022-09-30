"ТеплоВодоснабжение" поможет в подготовке к отопительному сезону в Донецке

В преддверье холодов и, очевидно, тяжелой ситуацией с коммуникациями в Донецке, городу необходима помощь. Реакция от подмосковных предпринимателей, представителей "ТеплоВодоснабжения" последовала моментально — Своих в беде не оставим!

Лишь несколько дней назад руководитель компании "ТеплоВодоснабжение" Александр Царегородцев приезжал с коллегами в Донецк для передачи 107 стрелковому батальону народной милиции ДНР теплых вещей и другой амуниции, но уже сегодня сотрудниками компании готовится новый гуманитарный груз для города Донецка. Подмосковные предприниматели делают все для того чтобы оказать помощь и подготовить город к отопительному сезону.

После встречи с главой Буденовского района Донецка Меренковым Михаилом Николаевичем было принято решение о доставке необходимых для отопления инструментов, труб, насосов и теплой одежды для местных коммунальщиков. На данный момент в город уже доставлены необходимые инструменты для коммунального хозяйства Буденовского района.

Руководитель компании "ТеплоВодоснабжение" отмечает, что на данном этапе необходимо помочь городу перейти на автоматизированные котельные, перейти на газовое или альтернативное топливо для отопления. Кроме аппаратуры в Донецк отправятся специалисты, которые помогут местным коммунальщикам настроить работу с новым оборудованием.