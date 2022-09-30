В период частичной мобилизации гражданам РФ нужно оформить доверенность, уполномочивающую на куплю-продажу имущества, предоставление интересов в суде и получение любой корреспонденции. Об этом в интервью Pravda.Ru заявил военный юрист, адвокат Павел Малютин.
Он также порекомендовал россиянам, подлежащим призыву, составить завещание, действие которого всегда можно отменить. Кроме того, специалист подчеркнул: если мужчина ещё не получил повестку или у него есть отсрочка, ему следует начать взаимодействие с государственными органами.
"Например, оформить заключение медико-социальной экспертизы о том, что гражданин имеет родственника, нуждающегося в уходе. Сегодня предусмотрена отсрочка для одиноких отцов, но всё это нужно подтвердить документами. Такие процедуры занимают много времени", — сказал военный юрист.
По его словам, главная проблема россиян заключается в том, что они не понимают своих перспектив. Как отметил Малютин, сейчас время играет не в пользу людей, которых теоретически могут мобилизовать. Именно поэтому важно оперативно заниматься оформлением необходимых документов, заключил специалист.
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