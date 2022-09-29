Данилко в стрингах решил участвовать в оргии на Щекавице перед ядерным ударом

Украинцы решили устроить оргию на Щекавице перед ядерным ударом. Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, облачился в стринги, готовый к встрече апокалипсиса.

В микроблоге украинского шоумена появилось фото, на котором Данилко со своей сценической матерью стоят спинами к камере. На артистах из одежды только стринги.

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович ранее предпочёл не участвовать в оргии. В своём микроблоге украинский военный аналитик опубликовал мем, построенный по принципу — ожидание, реальность.

Ожиданием было то, что в оргии примут участие красивые артисты, а в реальности размещены портреты главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, журналиста Дмитрия Гордона* и военного обозревателя Алексея Арестовича.

"Я посмотрел этот кастинг, я не приду", — написал Арестович в своём микроблоге.

В отличие от него Андрей Данилко выразил полную готовность принять участие в мероприятии перед ядерным армагеддоном.

"Мы почти на месте", — подписал пикантное фото украинский шоумен.

Ранее в Telegram-канале появилось сообщество под названием "Оргия на Щекавице, когда е…." (Щекавица — гора в Киеве над Подолом). Пользователи соцсетей считают, что речь идёт об идее устроить оргию накануне ядерного удара.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022. Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.