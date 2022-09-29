Актёр Виктор Сухоруков о русофобии: "А что – красивое слово. Русня"

Звезда фильма "Брат" и "Брат-2" Виктор Сухоруков объяснил, почему не считает россиян нацией.

Народный артист России заверил, что не обижается, когда граждан РФ называют "руснёй".

Ранее сообщалось, что в Грузии из автобуса выгнали россиян за слова: "Слава России!"

"Оно меня не оскорбляет! А что — красивое слово. Русня. Звучит интересно. К нему и надо относиться, как к звуку, как к музыкальному оформлению меня. Кричат — мы нация, а русские — прилагательное... У всех существительное, а у нас прилагательное", — цитирует слова Сухорукова argumenti.ru.

Сухоруков сделал для себя одно необычное открытие.

"Я понял. Мы не нация. Мы — цивилизация. Прислушайтесь к этому слову! И отсюда обозначение — русский мордвин, русский татарин, русский еврей, русский африканец. Это и есть признак цивилизации", — выразил своё мнение актёр театра и кино.

70-летний артист признался, что его оскорбляет слово "русскоговорящий".