Режиссёр Никита Михалков объяснил, почему важно дать отсрочку тем, кто занят в кинематографических проектах, запущенных на государственные деньги.
Глава Союза кинематографистов России Никита Михалков обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой предоставить отсрочку по мобилизации работникам киноотрасли, которые задействованы на съемках общественно значимых проектов.
Режиссёр ратует за то, чтобы съемочные процессы были закончены и стали достоянием российского зрителя.
Михалков напомнил, что в период Великой Отечественной войны кинематографистам разрешали заниматься своим делом, чтобы они создавали фильмы, помогающие бойцам пережить все тяготы.
Ранее Иван Охлобыстин заявил, что в случае мобилизации актёр Михаил Пореченков поедет первым.
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