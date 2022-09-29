Михалков просит Мишустина не призывать кинематографистов, занятых в госпроектах

Режиссёр Никита Михалков объяснил, почему важно дать отсрочку тем, кто занят в кинематографических проектах, запущенных на государственные деньги.

Глава Союза кинематографистов России Никита Михалков обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой предоставить отсрочку по мобилизации работникам киноотрасли, которые задействованы на съемках общественно значимых проектов.

Режиссёр ратует за то, чтобы съемочные процессы были закончены и стали достоянием российского зрителя.

Михалков напомнил, что в период Великой Отечественной войны кинематографистам разрешали заниматься своим делом, чтобы они создавали фильмы, помогающие бойцам пережить все тяготы.

Ранее Иван Охлобыстин заявил, что в случае мобилизации актёр Михаил Пореченков поедет первым.