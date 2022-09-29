После того, как в России была объявлена частичная мобилизация, в Волгограде реже фиксируются преступления, криминальные происшествия и ЧП.
Как уточняет novostivolgograda.ru, снизилось количество преступлений во всех сферах, и криминальной, и бытовой.
По мнению психолога Дины Зиновьевой, спад криминальной активности легко объясним: абсолютно все люди чувствуют себя растерянными, переживают из-за частичной мобилизации и не знают, как себя вести и чего ждать дальше.
Что же касается потенциальных преступников, они пока "залегли на дно", не желая лишний раз напоминать о себе, так как в этот период возросла вероятность быть замеченными властями и полицией при совершении незаконных действий.
"Еще один фактор — желание не "светиться", так как рисковые действия повышают вероятность оказаться замеченным теми или иными органами власти. А это может привести к непредсказуемым в мирное время последствиям", — пояснила Зиновьева.
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