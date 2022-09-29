Самая большая проблема частичной мобилизации состоит в том, что решение не может приостановиться даже в случае его оспаривания в отличие от срочной службы в армии. Об этом заявил военный эксперт, адвокат, военный юрист Павел Малютин в беседе с Pravda.Ru.
По его мнению, следует предусмотреть такую возможность в отношении частичной мобилизации.
"Людям нужно дать время. Пять дней, десять дней — неважно, сколько это будет. Понятно, что это будет какой-то короткий срок. Но возможность какой-то апелляции должна быть", — заявил Малютин.
Иначе эти действия просто нивелируют основы государственности, считает он.
"Очень хотелось бы, чтобы этот пробел законодательный убрали", — заключил собеседник Pravda.Ru.
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