Юрист Малютин назвал главный "законодательный пробел" мобилизации: нужно время

Самая большая проблема частичной мобилизации состоит в том, что решение не может приостановиться даже в случае его оспаривания в отличие от срочной службы в армии. Об этом заявил военный эксперт, адвокат, военный юрист Павел Малютин в беседе с Pravda.Ru.

По его мнению, следует предусмотреть такую возможность в отношении частичной мобилизации.

"Людям нужно дать время. Пять дней, десять дней — неважно, сколько это будет. Понятно, что это будет какой-то короткий срок. Но возможность какой-то апелляции должна быть", — заявил Малютин.

Иначе эти действия просто нивелируют основы государственности, считает он.

"Очень хотелось бы, чтобы этот пробел законодательный убрали", — заключил собеседник Pravda.Ru.