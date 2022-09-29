Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Юрист-международник о признании США стороной конфликта: "Такая хитрость"
В ФРГ считают, что причиной ЧП на "Северных потоках" стали взрывные устройства
Минобороны РФ: мобилизованные граждане будут оборонять освобождённые территории
Перенджиев: украинские власти находятся в Киеве в командировке
Адвокат дал советы, как не попасть в список уклонистов от мобилизации
Кардиолог посоветовал регулярно пить чистую воду для профилактики инфаркта
Актёр Игорь Скляр не собирается вставать в ряды мобилизованных: "Я кавалерист"
Политолог Барсуков: бегущие из России мужчины не разобрались в сути мобилизации
Шукшина обратилась к мобилизованным: "Братцы! Конечно вернётесь!"

Жена муфтия Дагестана обратилась к Путину: Призывается неподготовленная молодёжь

Общество

Жена и советник муфтия Дагестана Айна Гамзатова попросила Владимира Путина приостановить мобилизацию в регионе, так как, по её словам, мобилизационный план в Дагестане уже выполнен.

Жена муфтия Дагестана обратилась к Путину: Призывается неподготовленная молодёжь

Супруга высшего духовного лица мусульман Дагестана уверена, что республика, как и Чечня, уже внесла свой весомый вклад в дело мобилизации.

Гамзатова в своём обращении попросила дать региону отсрочку на полгода, чтобы в республике смогли подготовить профессиональных военнослужащих. Она отметила, что сейчас на спецоперацию на Украине призывают "абсолютно неподготовленную молодежь”.

"С нашей стороны мы готовы предложить, с учетом непростых времен для своей страны, полностью обеспечивать необходимым: провизией, одеждой, помещениями… Сегодня в бой из республики едет абсолютно неподготовленная молодежь, которая не знает технику ведения боя, не знакома ни с каким видом оружия вообще", — объяснила жена и советник муфтия Дагестана.

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров освободил свой регион от частичной мобилизации.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Популярное
Военные новости
Красный Лиман: в эйфории приобретения территорий Россия может их потерять

ВСУ продолжают наступать в Харьковской области на Красный Лиман, откуда можно атаковать Лисичанск в ЛНР. Но Минобороны РФ как будто этого не замечает.

Красный Лиман: в эйфории приобретения территорий Россия может их потерять
Посольство США призвало американцев немедленно уехать из России
Мир. Новости мира
Посольство США призвало американцев немедленно уехать из России
Силовые структуры
WarGonzo: штурмовые колонны ВСУ у Торского готовят прорыв под Красным Лиманом
Мир. Новости мира
При взрывах "Северных потоков" замечены корабли и диверсанты НАТО
Анастасия Жукова Корейские учёные разработали покрытие от царапин на авто Анастасия Жукова Любовь Степушова Путин призвал Лукашенко побороться за гарантии безопасности Белоруссии Любовь Степушова Сергей Лебедев Адюльтеры и разводы не пошатнут британскую монархию Сергей Лебедев
Силовые структуры
Минобороны РФ: армия Украины провалила наступление на Красный Лиман
Мир. Новости мира
Подоляк: военные действия закончатся через три месяца после падения Донецка
Уклонист от мобилизации приехал в Казахстан. Перспективы жизни — изгой
Общество
Уклонист от мобилизации приехал в Казахстан. Перспективы жизни — изгой
Последние материалы
Чего испугался Радек: экс-глава МИД Польши больше не благодарит США за ЧП на "Северных потоках"
Юрист-международник о признании США стороной конфликта: "Такая хитрость"
В ФРГ считают, что причиной ЧП на "Северных потоках" стали взрывные устройства
Минобороны РФ: мобилизованные граждане будут оборонять освобождённые территории
Перенджиев: украинские власти находятся в Киеве в командировке
Адвокат Исмаилов раскрыл схемы мошенников: "Они предлагают "откосить" от призыва за деньги"
Корейские учёные разработали покрытие от царапин на авто
Жена муфтия Дагестана обратилась к Путину: Призывается неподготовленная молодёжь
Адвокат дал советы, как не попасть в список уклонистов от мобилизации
Кардиолог посоветовал регулярно пить чистую воду для профилактики инфаркта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников