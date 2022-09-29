Жена муфтия Дагестана обратилась к Путину: Призывается неподготовленная молодёжь

Жена и советник муфтия Дагестана Айна Гамзатова попросила Владимира Путина приостановить мобилизацию в регионе, так как, по её словам, мобилизационный план в Дагестане уже выполнен.

Супруга высшего духовного лица мусульман Дагестана уверена, что республика, как и Чечня, уже внесла свой весомый вклад в дело мобилизации.

Гамзатова в своём обращении попросила дать региону отсрочку на полгода, чтобы в республике смогли подготовить профессиональных военнослужащих. Она отметила, что сейчас на спецоперацию на Украине призывают "абсолютно неподготовленную молодежь”.

"С нашей стороны мы готовы предложить, с учетом непростых времен для своей страны, полностью обеспечивать необходимым: провизией, одеждой, помещениями… Сегодня в бой из республики едет абсолютно неподготовленная молодежь, которая не знает технику ведения боя, не знакома ни с каким видом оружия вообще", — объяснила жена и советник муфтия Дагестана.

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров освободил свой регион от частичной мобилизации.